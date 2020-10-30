В рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги сегодня, 31 октября, состоятся четыре футбольных матча.

На 14:00 запланирована встреча казанского «Рубина» и «Арсенала». Игра пройдет в Казани на стадионе «Казань-Арена», матч рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

В 16:30 по московскому времени в Грозном начнётся матч местного «Ахмата» и «Краснодара». Игра состоится на «Ахмат-Арене» и главным арбитром встречи назначен Евгений Кукуляк.

Также в 16:30 по московскому времени стартует встреча единоличного лидера турнирной таблицы РПЛ московского «Спартака» и «Ростова». Матч состоится в Москве на «Открытие-Арене» и будет обслужен бригадой Виталия Мешкова.

Завершится игровой день в Сочи, где на 19:00 по московскому времени запланирован матч «Сочи» с московским «Локомотивом». Игра состоится на стадионе «Фишт», главный судья — Станислав Васильев.