Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Тарьей Бё вспомнил свое поражение в спринте на ЧМ-2020 в Антхольце и рассказал, как относится к победе Александра Логинова в той гонке.

Слова Бё цитирует TV2. Норвежец отметил, что тот спринт в Антхольце был одной из лучших гонок в карьере несмотря на то, что он не смог завоевать медаль.

«Я снова остался с унылым четвертым местом позади того, кто раньше ловили на допинге», — отметил Бё, подчеркнув, что такое всегда добавляет досады поражению.

«Такие неудачи всегда непросто принять, а проигрыш мошеннику сделал ее еще тяжелее. Это ранит в сердце и идет вразрез с моими ценностями», — заключил Бё, подчеркнув, что ему важно было сказать об этом открыто — напомнить о том, что Александра Логинова ранее дисквалифицировали за допинг.