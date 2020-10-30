Атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон, недавно признанный лучшим игроком месяца в Единой лиге ВТБ, рассказал, кто является его любимыми игроками.

По словам Бэрона, в НБА это по-прежнему Стеф Карри, а в Европе ему всегда нравился Хуан Карлос Наварро. В этой связи, Бэрон очень рад, что играет под руководством Хавьера Паскуаля, который в свое время очень долго являлся наставником Наварро.

«Мне нравится игровой стиль Майка Джеймса, его сумасшедшие сложные броски, нравится как руководит атакой Серхио Родригес в «Милане». Я бы не назвал их любимыми баскетболистами, но мне нравится наблюдать за их игрой, добавлять что-то от них в свой атакующий арсенал», — приводит слова Бэрона сайт Единой лиги ВТБ.

Также Бэрон отметил, что его любимым футболистом является Криштиану Роналду.