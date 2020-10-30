Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук может дебютировать за клуб в Серии А уже в следующем туре чемпионата.

На данный момент Миранчук, по данным Metaratings.ru, продолжает подготовку к матчу против «Кротоне» в 6-м туре Серии А, он может выйти на поле в стартовом составе. По мнению тренера клуба Джан Пьеро Гасперини, Миранчук полностью восстановился от травмы и хорошо влился в полноценный тренировочный процесс.

По информации Metaratings, если на сегодняшней тренировке 30 октября не случится никакго форс-мажора, то уже в субботу, 31 октября, Миранчук дебютирует в Серии А. В Лиге чемпионов он уже выходил в составе «Аталанты» и забил гол.

Напомним, матч «Кротоне» — «Аталанта» состоится 31 октября в 17:00 по московскому времени.