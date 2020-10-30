Российский теннисист Андрей Рублёв выразил надежду, что трое российских теннисистов попадут в первую десятку мирового рейтинга.

По словам Рублева, уровень игры Карена Хачанова позволяет ему входить топ-10.

«Надеюсь, что в ближайшем будущем мы втроём будем в десятке, и будут ещё ребята у нас. Посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Рублёва «Р-Спорт».

Ранее Рублев без борьбы прошел в четвертьфинал. Сегодня, 30 октября, Андрей сыграет с действующим чемпионом турнира в Австрии Домиником Тимом. В прошлогоднем турнире в решающем матче Тим одолел Диего Шварцмана из Аргентины — 3:6, 6:4, 6:3.

Турнир в Вене завершится 1 ноября.