Стало известно о состоянии здоровья нидерландского защитника «Ливерпуля» Вирджила Ван Дейка, который не так давно перенес разрыв передней крестообразной связки колена.

Пресс-служба «Ливерпуля» сообщила, что футболист успешно перенес операцию на колене, которая прошла в одной из клиник Лондона. На данный момент неизвестно, сколько месяцев займет восстановление Ван Дейка от травмы, обычно этот процесс занимает от 6 месяцев до года.

Ван Дейк получил разрыв крестообразной связки колена в матче Английской Премьер-лиги против «Эвертона» в середине октября. В первом тайме встречи защитник столкнулся с вратарем «Эвертона» Джорданом Пикфордом.

Сейчас Вирджилу Ван Дейку 29 лет, в текущем сезоне футболист провел 8 матчей за «Ливерпуль» и стал автором одного забитого мяча.