На «Международном автодроме Энцо и Дино Феррари» в Италии стартует очередной этап Гран-при Формулы-1. Он будет проходить в течение всего двух дней — 31 октября и 1 ноября.

Сегодня, 31 октября, состоится первая и единственная свободная практика, она стартует в 12:00 по московскому времени. Затем, в 16:00, начнутся квалификационные заезды.

Сама гонка будет проходить завтра, 1 ноября, и начнется в 15:10 мск.

На данный момент в личном зачете пилотов лидируют представители «Мерседеса»: первую строчку занимает Льюис Хэмилтон, вторую — Валттери Боттас. Замыкает тройку сильнейших пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят располагается на 14-м месте, имея в своем активе 14 очков после 12 гонок.