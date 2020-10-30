Известный блогер Василий Уткин отреагировал на новую публикацию в «Инстаграме» российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Боец выступил с жесткой критикой президента Франции Эмманюэля Макрона и обвинил его в оскорблении мусульман.

«Надеюсь, Хабиб вернется. Он великий боец. Болеть за него больше не буду. С сегодняшнего дня», — написал Уткин в «Твиттере».

Напомним, 24 октября Нурмагомедов одержал победу над американцем Джастином Гэтжи и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. Для россиянина этот бой стал первым после того, как из жизни ушел его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

Сразу после поединка Хабиб объявил о завершении карьеры, аргументировав это тем, что хочет больше времени посвятить своей семье.