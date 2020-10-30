Главный рефери встречи 12-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» Владислав Безбородов сделал две грубых ошибки, повлиявших на результат. Об этом было объявлено на заседании Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

По решению комиссии, судья ошибочно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 12-й минуте матча. Комиссия заключила, что Понсе совершил толчок защитника «Краснодара» перед тем, как забить гол. Говорится о том, что это действие привело к потере баланса и возможности совершить активные оборонительные действия. Такой гол должен быть отменен.

Также судья ошибочно зафиксировал нарушение правил игры со стороны защитника «Краснодара» Александра Мартыновича в эпизоде на 65-й минуте. Комиссия РФС заключила, что это был обычный игровой контакт с обоюдным использованием рук в борьбе за позицию при стандарте.