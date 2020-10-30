Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко рассказал, как отнесся к вызову Матвея Сафонова в основную сборную России, в то время как он сам остался в молодежке.

«Конечно, мне тоже хочется в первую сборную, да и кто не хочет? Всему свое время. Зато приятно, что сыграл за молодежку в Латвии, где мы оформили выход в финальный турнир чемпионата Европы», — сказал Максименко, слова которого приводит пресс-служба «Спартака».

Максименко также отметил коллектив, который собрался в молодежной сборной. Он выразил сожаление, что в матче не принимали участие Наиль Умяров и Николай Рассказов, однако самое интересное — финальный турнир — еще впереди.

«Мы с самого начала цикла поверили в себя и ровно прошли весь отбор, кроме одного матча с Польшей. Удивляет, что многие эксперты говорят, будто у нас была слабая группа. Нет бы порадоваться, что впервые за много лет сумели выйти на Евро», — добавил Максименко.

Напомним, Максименко является вратарем «Спартака» с 2016 года, до 2018-го он выступал за «Спартак-2». С 2017-го года футболист вызывается в молодежную сборную России U-21.