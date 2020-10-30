Игорь Денисов полыхнул в СМИ — бывшему футболисту не понравилось, как подается информация о его контактах с «Зенитом». Дескать, игрок пытался устроиться тренером в академию «Зенита», но у него не вышло. Вранье. Денисов никогда не терпел неправды по отношению к себе.

Игорь резко оборвал эти слухи, добавив, что давно живет с семьей в Москве, поэтому работа в Питере ему неактуальна.

Ровно 10 лет и 3 дня назад состоялся знаменитый матч чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (1:0), сразу после которого Денисов вспылил на Валерия Карпина, отвесив ему пару «ласковых» слов. Интересно, что Игорь впоследствии признал свою неправоту. Он отдельно встретился с Карпиным и подарил ему дорогие часы.

Двумя годами ранее этого случая состоялся взлет в карьере Игоря Денисова. Парень долгое время находился в «Зените» в качестве игрока ротации, однако в четвертьфинальном матче с «Марселем» (2:0) в Кубке УЕФА Дик Адвокат, в отсутствии дисквалифицированного Радека Ширла, доверил Денисову важную позицию в центре поля. С тех пор Игорь больше в запас не попадал. Его динамичная и цепкая игра на позиции центрального полузащитника обратила внимание тренерского штаба сборной России. Однако в предварительный список игроков на Евро-2008 Денисов не попал.

Скоро почти 24-летний хавбек забьет победный мяч «Рейнджерс» в финале Кубке УЕФА, а после матча его наберет Александр Бородюк — с предложением отправиться в сборную для подготовки к чемпионату Европы. Игорь считает несправедливым его отсутствие в предварительном списке, поэтому от предложения приехать в сборную резко отказывается. Уже после Евро он дебютирует в составе команды Гуса Хиддинка в отборе к ЧМ-2010 и на долгие годы станет лидером центра поля. И случай с Карпиным, и кейс с Бородюком показывает: при всей импульсивности Денисов очень адекватный парень, с которым всегда можно договориться.

Однако та самая импульсивность и повышенное чувство справедливости еще ни раз сыграет с Игорем злую шутку. Эти качаства, в конце концов, определят его карьеру. И не только его: характер Денисова станет толчком для изменений в самых разных командах.

Так, в 2012-м именно Денисов инициирует переговоры о повышении зарплаты российским футболистам «Зенита». В это время клуб закрывал дорогостоящие сделки по Халку и Витцелю, положив обоим игрока зарплаты выше среднего. Демарш Денисова в итоге привел его к продаже в «Анжи».

В Махачкале Игорь сыграл огромную роль в том, чтобы проект Сулеймана Керимова потихоньку начал сворачиваться. После одного из неудачных матчей «Анжи» Денисову не понравилась его замена. В раздевалке возник конфликт между ним и Самуэлем Это’О, после чего патрону клуба стало понятно, что будущего у этой команды нет.

В «Динамо» Денисов конфликтовал с Черчесовым, который даже предлагал футболисту выяснить отношения в душевой. Игорь был понижен в молодежный состав, а Черчесов его так и не простил. В конце концов, Денисов пропустил домашний чемпионат мира, для участия в котором Игорь после чемпионского сезона в «Локомотиве» был несомненным кандидатом на роль основного опорного полузащитника.

Вообще роман со сборной не сложился еще двумя годами ранее — непосредственно перед Евро-2016 Денисов получил травму, тем самым, лишив Леонида Слуцкого опоры. Глядишь, будь Денисов в составе — провалов в матчах со Словакией и Уэльсом и не было бы.

Наконец, последним аккордом в карьере Денисова стал уход из «Локомотива». Как только Игорь почувствовал, что больше не является основным игроком в команде Юрия Семина, он предпочел закончить с футболом.