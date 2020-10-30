Продюсер телевизионного шоу «Ледниковый период» Илья Авербух отреагировал на слова Ирины Родниной, назвавшей проект самодеятельностью.
«Я с бесконечным уважением отношусь к достижениям Ирины Родниной. Каждый имеет свое мнение. По-разному можно смотреть на все это. Если смотреть на исполнение профессиональных элементов, то в шоу они действительно не исполняются», — сказал Авербух в эфире «Говорит Москва».
При этом он отметил, что многие номера, исполненные в рамках проекта, запоминаются зрителям — например, танец Татьяны Навки с Маратом Башаровым или «Риверданс» от Чулпан Хаматовой.
Авербух признал, что с точки зрения профессиональных элементов эти танцы действительно могут выглядеть самодеятельностью, однако они попадают в сердца и память зрителей, вызывая у них эмоции.
«Они гораздо сильнее выступлений многих фигуристов, в которых изобилуют сложные технические элементы, но в душе они абсолютно пусты», — подчеркнул Авербух.
Напомним, в роли ведущей нового сезона «Ледникового периода», который идет в данный момент, выступает олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она работает в паре с Алексеем Ягудиным.
Завидует Роднина Тарасовой , у них не сложились отношения, вот и критикует этот проект. А вот Авербух очень дипломатично ответил Родниной.