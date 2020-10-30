Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что Илья Авербух предлагал Евгении Медведевой принять участие в «Ледниковом периоде».

По словам Авербуха, фигуристка решила в этом году сфокусироваться на спортивной карьере, поэтому не приняла приглашение.

«Давайте это решение останется за Женей. Она сама разберется. Многое будет зависеть от состояния ее спины. Через боль кататься невозможно. Если она справится с этим, то шанс увидеть ее в спорте есть. Если нет, то, скорее всего, Женя завершит карьеру», — сказал Жулин, слова которой приводит Sport24.

Он также отметил, что видит Медведеву в роли ведущей «Ледникового периода».

Напомним, в сентябре Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе. Затем она пропустила некоторое время из-за травмы спины, а в октябре приступила к восстановлению прыжков.