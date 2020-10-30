Игрок команды Natus Vincere Никита young G Бочко перешёл в состав Khan по Dota 2 на условиях аренды. Киберспортсмен примет участие в двух следующих турнирах для ростера и после чего будет принято решение трансфера игрока.

Игрок находится в инактиве «Рождённых Побеждать» с 18 сентября 2020 года. Помимо него на скамейке запасных сидят и остальные игроки: Павел 9pasha Хвастунов и Владислав Crystallize Кристанек. Какая дальнейшая судьба у этих игроков неизвестно.

Khan примут участие в закрытых квалификациях ко второму сезону EPIC League и DOTA Summit 13 в ближайшем будущем. Пользователи пожелали удачи Никите young G Бочко в новом коллективе и пожелали закрепиться в составе после возможного трансфера.

Состав Khan выглядит следующим образом: