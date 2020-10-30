Первая ракетка России Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). В четвертьфинале он встречался с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном и потерпел поражение в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (5:7).

Продолжительность поединка составила 1 час 31 минуту. За это время Медведев десять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не воспользовался единственным шансом на брейк-пойнт. Его соперник записал себе в актив девять эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из семи возможных.

Следующим соперником Андерсона станет либо австриец Доминик Тим, посеянный под вторым номером, либо россиянин Андрей Рублев (5). Сегодня, 30 октября, они встретятся в четвертьфинале.