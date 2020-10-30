Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо признался, что опасается заразиться коронавирусом в ходе предстоящего соревновательного сезона.

«Когда мы начнём сезон, то будем больше подвержены заражению. Если будет столько же поездок, сколько и раньше, Кубок мира с учётом эпидемиологической ситуации получится чрезвычайно сложным. Ситуация не должна нанести вред нашему здоровью», — заявил Клэбо, слова которого приводит TV2.

Норвежец подчеркнул, что планирует продумать всё до мелочей, так как ситуация с коронавирусом не улучшается. Он признался, что ему не нравятся аэропорты с большим количеством посетителей и двухместные номера, которые придется делить с коллегами по команде.

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет в Руке (Финляндия), старт запланирован на 27 ноября.