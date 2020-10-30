Защитник «Спартака» Николай Рассказов, на данный момент выступающий за тульский «Арсенал» на правах аренды, рассказал, как относится к теории болельщиков о заговоре против команды.

«Когда ты находишься в «Спартаке» и раз за разом происходят непонятные решения, такие мысли возникают. Мы старались играть в свой футбол, но некоторые моменты были не в нашу пользу», — сказал рассказов, слова которого приводит Sport24.

Футболист добавил, что если забьет гол в ворота «Спартака», то не станет его праздновать, так как с уважением относится к родному клубу и его болельщикам.

На данный момент «Спартак» является единоличным лидером турнирной таблицы, набрав 27 очков в 12 турах. «Арсенал» с 12 баллами идет на 11-й строчке.