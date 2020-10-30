В преддверии вечера профессионального бокса, который пройдет в Лондоне в субботу, 31 октября, состоялась традиционная церемония взвешенная.

В центральном бою встретятся бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжёлом весе Дерек Чисора. По итогам взвешивания британец оказался тяжелее Усика более чем на 17 кг. Его вес составил 115,9 кг, в то время как Усик показал 98,5 кг.

Напомним, для Усика этот бой станет лишь вторым в карьере в супертяжелом весе. Он не выходил на ринг с октября 2019 года, когда победил Чазза Уизерспуна. Чисора в своем последнем поединке оказался сильнее Дэвида Прайса.

Вечер профессионального бокса будет проходить на лондонской арене «Уэмбли».