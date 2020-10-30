«Спартак» направит жалобу руководству телеканала «Матч ТВ» из-за шутки комментатора Дениса Казанского в адрес главного тренера столичного клуба Доменико Тедеско.

В видео YouTube-канала «Коммент.Шоу» Казанский пошутил следующим образом: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

Как сообщает журналист Василий Конов, в «Спартаке» данное высказывание сочли оскорбительным. Клуб намерен направить письмо в адрес руководства телеканала с просьбой дать оценку поведению комментатора.

«Мы также обратимся в редакцию самой программы с просьбой принести публичные извинения тренеру Доменико Тедеско», — сказал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов, слова которого приводит Конов у себя в телеграм-канале.

Напомним, после 12 туров «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 27 очков. Завтра, 31 октября, красно-белые сыграют с «Ростовом».