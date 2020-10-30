В итальянском футбольном клубе «Аталанта» выявлен еще один случай коронавируса.

Как сообщает ANSA, положительный результат теста получил Кристиан Раймонди, один из помощников главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини. По информации источника, в связи с этим была отменена пресс-конференция Гасперини, запланированная на сегодняшний день.

На данный момент в клубе ожидают результаты повторного тестирования, которое было проведено сегодня утром.

После пяти туров «Аталанта» занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, набрав девять очков. В субботу, 31 октября, команда Гасперини на выезде сыграет с «Кротоне».

Напомним, в летнее трансферное окно в «Аталанту» перешел российский полузащитник Алексей Миранчук.