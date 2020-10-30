Киберспортивная организация Virtus.pro выпустит мобильное приложение Bearloga вместе с платформой Blocksport. Bearloga выйдет в течение 30 дней на платформах iOS и Android.

СЕО организации Сергей Гламазда рассказал детально об особенностях приложения. Директор отметил, что благодаря Bearloga фанаты могут не только пользоваться эксклюзивными возможностями, но и участвовать в жизни будущего клуба.

Мы гордимся нашими болельщиками и стремимся быть ближе к тем, кто поддерживает нас в игре и за ее пределами. Такие фанатские приложения уже есть у многих спортивных клубов, но мы решили пойти дальше и добавили много интересных и полезных функций, которые нигде не встретишь. Теперь у болельщиков появится возможность не только получать эксклюзивный контент, но и даже принимать решения о будущем клуба совместно с руководством.

Основной состав Virtus.pro по Dota 2 находится в инактиве с 23 сентября, однако ростер по CS:GO показал отличный промежуток, выиграв в онлайн турнире IEM New York 2020 для СНГ-региона.