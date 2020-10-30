Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Богдан Iceberg Василенко поделился своим мнением о новых сундуках с ивента «Восстание тьмы». Василенко потратил $400 на них, но не получил никакого дорогостоящего предмета.

30 сундуков максимум тир 2 шмотки это одним словом. Не верю что из 40 сундуков не выпало даже тир 3 шмотки;( тильт. Не советую покупать сундуки))) -400$ и максимум сет за 40 грывень;)

Получить сундуки с сокровищами можно до 22 декабря, играя в специальный хэллоуинский режим и обычный паблик. Для того, чтобы открыть сундук необходимо купить ключ Hallowed Key, который стоит 192 рубля. Каждый предмет, полученный через этот сундук, можно продать на торговой площадке Steam.

Некоторые игроки в Dota 2 уже не вспомнят о таком ивенте, как Diretide, а многие начали играть в игру от Valve после последнего хэллоуинского события. Семь лет пользователи ждали возвращения «Восстания тьмы» и наконец-то дождались.