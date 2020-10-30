Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос о том, готов ли он возглавить московский «Локомотив», за который выступал во время своей игровой карьеры.

«Что значит готов? Какие критерии должны быть? Думаете, кто-то наберет и спросит просто так? Очень сильно сомневаюсь. Посмотрите, я уже работал во второй лиге, в ФНЛ, недавно в Премьер-лиге, какие еще критерии нужны? Не мне решать, готов или нет», — заявил Евсеев в эфире программы «Коммент. Шоу»

Напомним, в период с 2019 по 2020 год Евсеев возглавлял «Уфу», в начале октября он был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды — 15-е место после десяти туров. Также он провел год в качестве главного тренера «СКА-Хабаровск» и входил в тренерский штаб «Анжи», «Амкара» и «Текстильщика».