Бывший 32-летний киберспортсмен Даниил Zeus Тесленко дал интервью каналу «ОТДУШИВДУШУ», в котором поделился своими последними новостями и порассуждал на тему игры в Counter-Strike. Тесленко признаётся, что уже более полутора месяцев не заходил в шутер от Valve.

Вообще не играю. Уже где-то месяца полтора не играю в Counter-Strike. Просто должно быть вдохновение. Я должен получить кайф от этого. Я, наоборот, заставлял себя играть через не могу некоторое время. У меня есть некоторые спонсоры, с которыми по контракту я должен в месяц играть определенное количество часов, стримы какие-то делать. Я вот сейчас перевожу это больше на YouTube, чтобы там делать какой-то контент, потому что ну не вставляет меня.

Бывший киберспортсмен также добавил, что на протяжении последних 20 лет много времени уделял игре и поэтому уже наигрался. Тесленко продолжает следить за дисциплиной и часто смотрит трансляции турниров и болеет за свой «родной» коллектив.

Zeus ушёл из Natus Vincere 14 сентября 2019 года после турнира серии BLAST. Игрок пробыл в составе «Рождённых Побеждать» на протяжении десяти лет.