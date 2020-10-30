Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился ожиданиями от выступления российской команды на первых этапах Кубка мира.

«Ожидаю, что в целом старт должен быть успешным. Для меня успешный результат — это попадание в тройку, в десятку лучших на каждой гонке», — сказал Майгуров в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что все этапы в 2020-м году будут проходить без зрителей. Недавно IBU разъяснил принцип посещения этапов официальными лицами федераций, отметил Майгуров. Он заключается в том, что теперь не будет дополнительной аккредитации для президента и генерального секретаря организации — если они захотят поехать на соревнования, то должны войти в состав основной делегации.

«Для себя я планирую посетить один из этапов в Австрии. Не думаю, что это сильно повлияет на состав нашего персонала на месте. В Финляндию на начало сезона я не планирую ехать», — сообщил Майгуров.

Напомним, Майгуров возглавил СБР после отставки Владимира Драчева.