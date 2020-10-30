После выхода сезонного ивента Diretide «Восстание тьмы» 30 октября пиковый онлайн Dota 2 вырос до 700 тыс человек. Предыдущий раз, когда игра достигала этого пика произошёл летом в июле 2020 года. Статистика была опубликована на сайте Streamdb.

Увеличение числа активных игроков связано с выходом долгожданного для многих геймеров ивента. Некоторые игроки в Dota 2 уже не вспомнят о таком событии, как Diretide, а многие начали играть в игру от Valve после последнего хэллоуинского события. Семь лет пользователи ждали возвращения «Восстания тьмы» и наконец-то дождались.

Средний онлайн в сентябре составлял порядка 408 тыс человек. Этот показатель меньше на 21 тыс игроков, чем в последнем месяце лета. Многие аналитики уже давно высказывались о том, что Valve необходимо начать активнее работать с Dota 2.

Первый раз Diretide прошёл в 2012, а второй — в 2013 году. Во время ивента игрокам нужно выбивать сладости из крипов и относить их на свою базу. Пятеро героев расходятся по двум линиям и сражаются с вражеской командой, параллельно уничтожая чучела и собирая конфеты.