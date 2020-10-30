Российские фигуристки Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анастасия Гулякова выступят на турнире Ice Star, который стартует в Минске (Белоруссия).

Короткая программа у женщин состоится в субботу, 31 октября, и начнется в 17:30 по московскому времени.

Все три спортсменки тренируются в Санкт-Петербурге в группе Алексея Мишина. Также на соревнования заявлена Виктория Сафонова, которая ранее представляла Россию, но теперь выступает под флагом Белоруссии.

В число участников также вошли Валерия Сидорова (Армения), Александра Чепелева (Беларусь), Эмилеа Цингас (Кипр), Кристина Шкулета-Громова (Эстония), Майя Маззара (Франция), Алина Ющенкова, Виктория Ющенкова (обе — Израиль), Антонина Дубинина (Сербия).