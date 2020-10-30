Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия). В четвертьфинальном матче он одолел хозяина кортов австрийца Доминика Тима в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

Продолжительность поединка составила 1 час 36 минут. За это время Рублев 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и взял два гейма на подаче соперника. Тим записал на свой счет десять эйсов, трижды ошибся на подаче и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Рублеву, посеянному под пятым номером, предстоит сыграть с южноафриканским теннисистом Кевином Андерсоном, который сегодня выбил из борьбы россиянина Даниила Медведева.

Полуфинал состоится завтра, 31 октября, финал — в воскресенье, 1 ноября. Действующим чемпионом является Тим, в прошлогоднем финале обыгравший Диего Шварцмана.