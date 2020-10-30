Теннисный турнир в Вене подобрался к решающей стадии: уже известны два участника полуфинала, одним из которых стал россиянин Андрей Рублев.

Сегодня состоялись два четвертьфинала с участием россиян — Рублева и Даниила Медведева. Перед первой ракеткой страны стояла, казалось бы, несложная задача — обыграть южноафриканского ветерана Кевина Андерсона, который до этого турнира два года не мог справиться ни с одним соперником из топ-20.

Но всё пошло не по плану и Медведев не только проиграл, но даже не смог взять хотя бы одну партию. Как справедливо и иронично отметил комментатор Владас Ташев, Даниил сейчас переживает «год Карена Хачанова» — спад после успешного сезона. Прошлый год ознаменовался невероятными успехами Медведева, но остаться на этом уровне оказалось не так-то просто, особенно в коронавирусный сезон.

Матч со 111-й ракеткой Андерсоном не задался с самого начала, когда Медведев решил стартовать с подачи, а не с приема. Кевин сходу взял первый гейм и уже не позволил россиянину сделать обратный брейк. И если подача по ходу игры у Медведева выровнялась, то на приеме он ощутимо проигрывал. Андерсон же предпочитал брать свои геймы быстро, практически не давая Даниилу возможности играть в своей манере — глубоко за задней линией.

Вторая партия могла завершиться в пользу россиянина: он довел игру до тай-брейка, но лишняя проигранная подача стоила ему матча. Андерсон взял тай-брейк со счетом 7:5 и лишил зрителей шансов на российский полуфинал.

Если бы Медведев прошел в 1/2, встретился бы со своим соотечественником Андреем Рублёвым. Посеянный под пятым номером, Рублёв одержал верх над третьей ракеткой мира австрийцем Домиником Тимом, которому родные стены на этот раз не помогли.

У Рублёва появилась интересная традиция — хотя бы раз за сезон обыгрывать третий номер мирового рейтинга. Год назад это был легендарный Роджер Федерер, теперь — Тим. Ещё на прошлом «Мастерсе» в Цинциннати, где титулованный швейцарец сенсационно проиграл Андрею, он спрогнозировал скорый прорыв россиянина.

«Рублёв в 2020 году добьётся чего-то выдающегося», — сказал тогда Роджер после поражения. И не ошибся: Рублёв действительно проводит выдающийся сезон — он ворвался в топ-10 и поднял над головой уже четыре трофея за год.

Однако это не вовсе не значит, что продвижение по сетке не составляет для него труда. Да, вчера Рублёву, прямо скажем, повезло — сильный и перспективный соперник Янник Синнер снялся после трех геймов, и Андрей вышел в четвертьфинал без борьбы. Но матч с Тимом отнюдь не отнесешь к разряду проходных, и в первом сете всё решилось только на тай-брейке.

На протяжении всей партии соперники ни разу не дали друг другу сделать брейк, взяв по шесть геймов на своей подаче. На тай-брейке фортуна улыбнулась россиянину, когда Доминик при счете 4:5 проиграл подачу. Рублёв преимущество не упустил и довел сет до победы.

Вторая партия пошла уже проще: Тим подустал как физически, так и психологически, в то время как Андрею выигранный сет придал уверенности. Он сделал два брейка и закончил матч со счетом 7:6 (7:5), 6:2.

В полуфинале россиянина ждёт обидчик Медведева Андерсон, и без лишней скромности можно сказать, что этот соперник нынешнему Рублёву по зубам. Спортсмены встречались совсем недавно — на «Ролан Гаррос», и тогда Андрей быстро и уверенно завершил матч в свою пользу — 6:3, 6:2, 6:3.

Примечательно, что на том же турнире в Париже Рублёву довелось «отомстить» за Медведева: он обыграл упертого венгра Мартона Фучовича, который в первом круге выбил Даниила из борьбы. Повторить этот сценарий можно будет уже завтра.