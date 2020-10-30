Известная телеведущая Регина Тодоренко оценила работу олимпийской чемпионки Алины Загитовой в телепроекте «Ледниковый период».

«Ой, мне кажется, что это для нее вызов самой себе. Для людей не из фигурного катания «Ледниковый период» — это челлендж, где мы можем раскрыть свой потенциал, научиться чему-то новому, развиваться. И точно так же для Загитовой: роль ведущей — это что-то новое, ступень в развитии», — сказала Тодоренко, слова которой приводит Sport24.

По ее мнению, классно пробовать себя в той сфере, где не чувствуешь себя как рыба в воде — такой опыт позволяет стать лучше.

Напомним, Тодоренко является участницей нового сезона «Ледникового периода», который текущей осенью вышел в эфир Первого канала. Она катается в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. Загитова впервые примерила на себя роль телеведущей, она работает в дуэте с Алексеем Ягудиным.