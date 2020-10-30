Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. Об этом сообщает официальный сайт туринского клуба.

Тест португальского форварда на COVID-19 дал отрицательный результат, поэтому футболист может выйти из режима самоизоляции.

Роналду болел более двух недель — 19 дней. О том, что он заразился коронавирусом, стало известно 13 октября. 35-летний футболист принял решение вернуться в Турин, так как карантин в Италии короче, чем в Португалии — десять дней, а не четырнадцать.

Роналду рассчитывал вернуться в строй к матчу с «Барселоной» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, однако не успел выздороветь.

В следующем матче «Ювентус» сыграет со «Специей», игра состоится 1 ноября.