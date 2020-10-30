Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поздравила своих наставников Этери Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова с днем тренера.

Спортсменка опубликовала поздравление на своей странице в «Инстаграме» и пожелала тренерам счастья, здоровья и новых побед.

«Спасибо за ваш титанический труд, за ваше мастерство, за вашу любовь и поддержку. За то развитие, которое вы даете на льду и в жизни. Горжусь быть частью команды Тутберидзе. Поздравляю», — написала Загитова.

Напомним, под руководством Тутберидзе и её тренерского штаба Загитова завоевала все возможные международные титулы: она стала чемпионкой Европы и мира, олимпийской чемпионкой, а также победительницей финала Гран-при. С декабря прошлого года фигуристка не соревнуется: она взяла паузу в карьере, но продолжает тренировки.