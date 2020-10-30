Итальянский теннисист Лоренцо Сонего одержал сенсационную победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. В четвертьфинале турнира категории АТР 500 в Вене (Австрия) он одержал победу в двух сетах со счетом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась всего 1 час 10 минут. За это время Сонего восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести возможных. Джокович записал на свой счет три эйса, трижды ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка.

За выход в финал 25-летний Сонего поборется либо с болгарином Григором Димитровым, либо с британцем Дэниелом Эвансом, которые сыграют между собой в сегодняшнем четвертьфинале.

Участники второго полуфинала уже определились: ими стали Андрей Рублев, выбивший Доминика Тима, и Кевин Андерсон, обыгравший Даниила Медведева.