Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина подтвердила, что ее подопечные Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят на четвертом этапе Кубка России в Казани.

«Как подготовились, так и выступят, программы зрители уже видели на контрольных прокатах, на турнире в Казани, в принципе тот же полный набор, хотя, безусловно, раз за разом что-то прибавляется, что-то убираем», — сказала Москвина, слова которой приводит ТАСС.

Она добавила, что спортсмены приступили к тренировкам, как только получили официальное подтверждение отрицательных тестов на коронавирус. Москвина подчеркнула, что Бойкова и Козловский постараются выступить хорошо и показать все, что успели сделать до и после болезни.

Напомним, этап Кубка России в Казани будет проходить в период с 8 по 12 ноября.