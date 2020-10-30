Российская фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на турнире Ice Star, который проходит в Минске (Белоруссия).

Изначально предполагалось, что Туктамышева примет участие в соревнованиях, однако её фамилии не оказалось в опубликованном списке участников. Представлять Россию будут две спортсменки: Софья Самодурова и Анастасия Гулякова. Все три фигуристки являются ученицами Алексея Мишина.

Короткая программа состоится завтра, 31 октября, и начнется в 17:30 по московскому времени. По итогам жеребьевки в первую разминку попали: Виктория Сафонова (Белоруссия), Анастасия Гулякова (Россия), Валерия Сидорова (Армения), Эмилеа Цингас (Кипр), Кристина Шкулета-Громова (Эстония).

Во вторую группу участниц распределились Антонина Дубинина (Сербия), Виктория Ющенкова (Израиль), Софья Самодурова (Россия), Александра Чепелева (Беларусь), Алина Ющенкова (Израиль).