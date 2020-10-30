В Минске (Белоруссия) проходит турнир по фигурному катанию Ice Star. В субботу, 31 октября, состоится короткая программа в мужском одиночном катании. Спортсмены выйдут на лед в 13:30 по московскому времени.

На турнир заявлены всего шесть участников. Открывать единственную разминку будет Константин Милюков, который ранее представлял Россию, а теперь выступает под белорусским флагом. Затем на льду появится еще один белорус Александр Лебедев.

Третий стартовый номер получил ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию. Четвертым свою программу покажет российский фигурист Евгений Семененко, пятым — грузин Ника Егадзе. Закрывать выступления мужчин будет россиянин Михаил Коляда.