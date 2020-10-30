Руководство «Альфа Таури» подтвердило контракт с пилотом Пьером Гасли, в то время как будущее россиянина Даниила Квята на 2021 год остается под вопросом.

По словам Квята, он не удивлен таким развитием событий. Как сообщает официальный сайт Формулы-1, когда Квяту задали вопрос, удивляет ли его сложившаяся ситуация, он ответил отрицательно.

Напомним, занять место Квята в «Альфа Таури» может молодой японский гонщик Юки Цунода, который проводит успешный сезон в Формуле-2. Японец близок к получению суперлицензии. По словам Хельмута Марко, именно этот критерий является главным в вопросе возможного перехода Цуноды в «Альфа Таури».

На данный момент Квят располагается на 14-м месте в личном зачете пилотов, набрав 14 очков.