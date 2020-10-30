Официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) сообщает, что в двух матчах 13-го тура Российской Премьер-Лиги произведены замены в судейских бригадах.

Согласно сообщению на сайте РФС, вместо Алексея Стипиди в качестве помощника видео ассистента судьи (AVAR) на матч между «Спартаком» и «Ростовом» назначен Игорь Демешко.

В матче «Ротор» — ЦСКА ассистент судьи Андрей Гурбаном заменен на Дмитрия Березнева.

Отмечается, что обе замены связаны с получением арбитрами сомнительных тестов на коронавирус.

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в субботу, 31 октября, начало матча в 16:30 по московскому времени. «Ротор» примет ЦСКА в воскресенье, стартовый свисток также прозвучит в 16:30.

Расписание матчей 13-го тура РПЛ в сезоне-2020/21. Инфографика Nevasport