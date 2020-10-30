Тренер по фигурному катанию Людмила Великова рассказала о работе с новообразованной парой Полина Костюкович/Алексей Брюханов.

«Она же пухленькая такая, и он такой пухленький тоже. Но когда они друг с другом, то стройняшки. Отлично выглядят. Внешние данные очень хорошие. По поводу веса мы Костюкович не напрягаем, потому что вес на самом деле мешает тогда, когда дети перестают прыгать», — сказала Великова, слова которой приводит РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Костюкович справляется с прыжками, а выбросы делает даже лучше, чем раньше. По мнению Великовой, не стоит ломать нервную систему фигуристки, требуя от неё похудеть, так как и сейчас она выглядит достойно.

Великова призналась, что все удивляются этому подходу, однако она старается беречь нервную систему ребенка.

«Завидуют нам, я бы так сказала, что вроде у нас «пирожок» такой, а всё делает. Полина замечательно себя чувствует в своем весе и не нужно ее заставлять худеть», — сказала тренер.