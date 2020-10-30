Представители «Коммент.Шоу» извинились за шутку про отрубленную голову Тедеско

Представители YouTube-канала «Коммент.Шоу» извинились за шутку комментатора Дениса Казанского в адрес главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско.

В видео Казанский произнес следующую фразу: «Что случится, если Тедеско отрубят голову? Будет бегать ещё пять минут и выпустит Бакаева».

В официальном аккаунте шоу в «Инстаграме» появились извинения за этот инцидент.

«Нам очень жаль, что шутка про Доменико Тедеско в новом выпуске „Коммент.Шоу“ могла показаться жестокой и неуместной, особенно в контексте трагических событий последних дней, которые происходят во Франции. Вместе с тем, хотим отметить, что мы ни в коем случае не преследовали цель оскорбить ни главного тренера «Спартака», ни болельщиков клуба», — говорится в сообщении.

Также представители шоу пожелали Тедеско здоровья и удачи.

Ранее журналист Василий Конов сообщил, что в «Спартаке» данное высказывание сочли оскорбительным. Клуб намерен направить письмо в адрес руководства телеканала с просьбой дать оценку поведению комментатора.