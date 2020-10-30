Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Вене, Александра Трусова прыгнула тройной аксель в каскаде с тулупом. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Трусова прыгнула каскад с тройным акселем

Российская фигуристка Александра Трусова продолжает работу над совершенствованием тройного акселя. На тренировке в академии «Ангелы Плющенко» она исполнила этот сложный прыжок в каскаде с тройным тулупом. Ранее спортсменка прыгала тройной аксель только сольно.

Роналду вылечился от коронавируса

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вылечился от коронавируса. Как сообщает туринский клуб, форвард сдал отрицательный тест на COVID-19 и сможет покинуть режим самоизоляции. Роналду болел на протяжении 19 дней.

Рублев вышел в полуфинал турнира в Вене, Медведев вылетел

Российский теннисист Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира в Вене, обыграв третью ракетку мира австрийца Доминика Тима. Завтра он сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном, который в двух партиях выбил из борьбы россиянина Даниила Медведева.

Авербух приглашал Медведеву в «Ледниковый период»

Продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух признался, что хотел видеть в своем проекте двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. По словам хореографа, он предлагал фигуристке принять участие в новом сезоне, однако она решила сфокусироваться на спортивной карьере.

РФС заменил судей на матчи «Спартака» и ЦСКА

Из-за сомнительных тестов на коронавирус два арбитра не смогут работать на матчах 13-го тура РПЛ. Согласно сообщению на сайте РФС, вместо Алексея Стипиди в качестве помощника видео ассистента судьи (AVAR) на матч между «Спартаком» и «Ростовом» назначен Игорь Демешко. В матче «Ротор» — ЦСКА ассистент судьи Андрей Гурбаном заменен на Дмитрия Березнева.