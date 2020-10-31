Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с представителем ЮАР Кевином Андерсоном в полуфинале турнира категории АТР 500 в Вене. Матч состоится сегодня, 31 октября, и начнется не ранее 16:00 по московскому времени.

Накануне в четвертьфинале Рублев выбил из борьбы третью ракетку мира австрийца Доминика Тима, который является действующим чемпионом турнира. Андерсон оказался сильнее еще одного россиянина Даниила Медведева.

На сегодняшний день Рублев, посеянный на турнире под пятым номером, занимает восьмое место в рейтинге АТР. Андерсон является 111-й ракеткой мира.

Недавно спортсмены встречались на «Ролан Гаррос», тогда Рублев одержал уверенную победу в трех сетах — 6:3, 6:2, 6:3.