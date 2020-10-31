Итальянский «Лацио» имеет право перенести на резервную дату гостевую встречу Лиги чемпионов против «Зенита». По утверждению итальянского журналиста Gazzetta dello Sport Танкреди Пальмери, римляне могут воспользоваться этим.

По его словам, проблема «Лацио» состоит в том, что 3 игрока римской команды, которые не играли с «Брюгге», пропустили тренировку команды. В том случае, если один из трех человек будет заражен коронавирусом, а также девять представителей команды, которые также не ездили в Бельгию, будут иметь положительный тест, то Лацио будет просить перенести встречу Лиги чемпионов против «Зенита» на следующей неделе.

Матч «Зенит» — «Лацио» должен состояться в среду, 3 ноября. Напомним, что римский клуб с четырьмя очками находится в лидерах группы. «Зенит» идет на четвертом месте без очков.