Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру неделю назад, выложил пост в инстаграме, в котором снова упрекнул тех, кто «пытается оскорбить чувства сотней миллионов верующих во всем мире». Ранее Хабиб обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в оскорблении мусульман.

В посте Хабиб упрекает тех, кто рисует карикатуры на пророка Мухаммада, говоря о том, что своим поступком они не только оскорбляют чувства верующих, но и бросают вызов Господу миров, обещавшему защищать своего посланника от нападков невежественных людей.

«Пусть Аллах благословит нашего любимого пророка а также его семью, сподвижников и всех тех кто последовал за ними в благе. И пусть Аллах обрушит свое наказание на каждого кто покушается на честь лучшего из людей — его пророка Мухаммада. Воистину Аллах не нарушает обещаний», — написал в инстраграме Хабиб.

Пост Хабиба собрал уже почти два миллиона лайков в инстаграме.