Юниорская лига Онтарио (OHL) ввела запрет хоккеистам на использование во время игры силовых приемов. Как сообщает Sportsnet, в новом сезоне их не будет. Это решение подтвердила Министр культурного наследия, спорта и туризма провинции Лиза Маклауд.

По ее словам, данный запрет — необходимый шаг для предотвращения предотвращения распространения коронавируса. Целенаправленные физические контакты в матчах этому способствуют.

Как отметила Маклауд, на данное решение повлияла ситуация в Юниорской лиге Квебека. Осень там было отмечено несколько вспышек коронавируса.

Ранее Юниорская лига Квебека приняла решение ужесточить наказание за драки. Теперь за драку игроки будут получать большой и дисциплинарный штрафы (5+10 минут), а не только 5-минутный.

Сокращенный сезон лиги OHL должен стартовать 4 февраля будущего года.