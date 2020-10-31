Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов поведал о беседе с главном тренере «Вашингтона» Питером Лавиолеттом.

Орлов отметил, что о замене тренера в команде никак не объявляли. Защитник увидел все в новостях. Затем ему пришла СМС от нового тренера, что тот хочет с ним пообщаться.

«Созвонились по телефону, познакомились. Обсудили какие-то моменты в легком режиме», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Также Орлов поощался с новым тренером «Вашингтона» по защитникам. Тот высказал свое мнение, а Орлов рассказал, как видит игру команды в обороне.