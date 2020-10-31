Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подверг критике плотность календаря французской команды.

Тухель отметил, что у футболистов нет фазы восстановления, чтобы позволить им вернуться, а также этапа подготовки. Тухель считает, что подготовка влияет на травмы и результативность.

«Мы собираемся убить игроков. Я всегда говорил об этом. Мы собираемся убить их, потому что есть важная связь между подготовкой, выступлением и отдыхом. В футболе это всегда падает на величайших игроков, потому что они всегда будут играть за свою страну», — сказал Тухель.

Ранее немецкий тренер на 3 недели лишился в своем составе лидера Неймара. Бразильский форвард получил травму в матче с турецким клубом «Истанмбул» в Лиге чемпионов. Ближайший матч «ПСЖ» с «Нантом» станет для парижского клуба пятой игрой за последние 16 дней.