Российский теннисист Андрей Рублев оценил победу над австрийцем Домиником Тимом в двух партиях в четвертьфинале турнира в Вене.

По словам Рублева, он приехал в Вену с настроением, что ему нечего терять, ведь Андрей уже провел отличный сезон.

«Стартовал здесь с нулевыми ожиданиями, просто желая сделать все, что в моих силах. Пытаться навязать борьбу в каждом матче. И вот я в полуфинале», — сказал Рублев.

Рублев отметил, что Тим является одним из его лучших друзей в туре, с ним всегда тяжело играть. Рублев знал, что будет нелегко. Россиянин отметил два нереальных розыгрыша на тай-брейке в первом сете, которые Рублева удалось выиграть.

Соперником Рублев по полуфиналу станет представитель Южной Африки Кевин Андерсон, который одолел другого россиянина Даниила Медведевва.