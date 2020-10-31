Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев подчеркнул разницу в работе судей в играх Российской Премьер-Лиги и Лиге чемпионов.

По его словам, зрители очень хорошо увидели разницу в футболе и в судействе между российским чемпионатом и Лигой чемпионов. Наши команды, по словам Талалаева, с трудом доходили до ворот соперника.

«Я думаю, что вот это балетное судейство, которое у нас было короткий промежуток времени, сыграло негативную службу. В матче «Краснодара» это было наглядно видно — в первые 20 минут ребята падают, свистки не даются, соперник проводит быстрые ответные атаки. То же самое можно сказать о «Зените», — цитирует Талалаева пресс-служба «Ахмата».

Тренер отметил, что ребята психологически ждут фола уже, когда идёт борьба в центре поля. Европейские же судьи дают играть в футбол, а наши команды к этому не готовы.