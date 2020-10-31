Россиянка Яна Куницкая продлила соглашение с UFC. Об этом россиянка объявила у себя в инстаграме. В данный момент не сообщаются ни условия контракта, ни следующий соперник бойца.

Куницкая поблагодарит UFC и менеджера Али Абдель-Азиза за новый контракт и новые возможности. Кроме того, россиянка предложила болельщика угадать имя своей следующей соперницы.

У Яны Куницкой тринадцать побед в смешанных единоборствах. Также в её пассиве пять поражений. В UFC российский боец одержала три победы и потерпела два поражения.

Ранее Куницкая сообщала, что сдала положительный тест на коронавирус.